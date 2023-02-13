雄獅擴大徵才500人 年薪上看百萬

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（中央社記者江明晏台北13日電）雄獅旅行社瞄準跨境旅遊回春，加上朝向生活產業發展，今年預計擴大徵才500人，且薪資加業績獎金後，年薪有望上看新台幣百萬元。

國際旅遊市場逐步回溫，雄獅集團為迎接日漸旺盛的跨境旅遊需求，並朝向生活產業積極發展，今年預計擴大徵才500人，首波鎖定旅遊、旅宿、行銷、資訊科技、餐飲、經營分析、國際發展等人才。

雄獅今天宣布，將於18日在松菸欣講堂文創基地舉辦首場實體徵才招募活動。

面對疫後多元的服務需求，雄獅表示，旅遊事業單位招募即日起展開，包括產品企劃、全台業務等，無業務經驗者通過3個月評核提供獎金一萬元，薪資加業績獎金後，年薪有望上看百萬。

雄獅指出，為因應集團進行國際化策略布局，將招聘具備英語、法語、西班牙語、德語、日語、韓語、粵語、越南語等各語言專長人才。

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此外，雄獅集團「欣食旅」餐飲事業持續發展，旗下已有gonna和「光一」兩大品牌，若包含第一季即將於台北松山文創園區開幕的全新品牌Island133，全台共有10間據點；雄獅表示，這次招募將為各品牌展店的人力配置做足準備，以掌握生活產業商機。

雄獅指出，疫後加快腳步轉型生活產業，深耕國內食、宿、遊、購、行領域，積極發展文化與觀光場域，同時擴大國際化經營版圖，導入數位化應用，而人才是企業發展的重要基石，集團重視全方位的人才培育，鼓勵員工申請職務轉調，或因應組織需求進行海外工作輪調，據統計內部已有25%的員工參與輪調。（編輯：翟思嘉）1120213