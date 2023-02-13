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航運金融光電業衰退 上市公司1月營收年減9%

2023/2/13 19:15
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（中央社記者潘智義台北13日電）台灣證券交易所今天公布，全體上市公司1月營收總計新台幣3兆117億元，較去年同期衰退9.86%，衰退主要產業為航運業、金融保險業及光電業。

證交所發布新聞稿指出，上市公司公告1月營收成長公司共253家，衰退公司共718家；全體上市公司1月營收成長主要產業為其他電子業、觀光事業及貿易百貨業。

證交所表示，經瞭解全體上市公司1月營收成長較大產業當中，其他電子業因中國封控結束，代工廠恢復正常生產；觀光事業受惠跨境旅遊復甦及春節連假旺季需求，貿易百貨業受春節內需消費影響，帶動1月營收較去年同期成長。

另外，1月營收衰退較大的產業中，航運業因通膨壓力導致市場需求低迷使運價下跌，且春節影響生產活動使貨量減少；金融保險業因保險業務淨收益減少及匯兌損失增加；光電業受傳統淡季及市場需求下滑影響，導致1月營收較去年同期營收衰退。

證交所指出，本國及第一上市公司分別計895家及76家，共計971家皆已於2月10日前完成1月營收申報作業。（編輯：張良知）1120213

#證交所
#台灣證券交易所
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