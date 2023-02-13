和潤電能擴展再生能源版圖 參與170MW儲能案場

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（中央社記者潘智義台北13日電）和潤電能宣布，今天參與「高雄鳳山區牛潮埔170MW智慧儲能案場」合資簽約儀式，以第2大股東加入由北基國際旗下三地能源、鴻海集團利億國際投資、遠雄集團遠雄人壽所組成最強儲能戰隊。

和潤企業旗下和潤電能發布新聞稿指出，此次在高雄鳳山區推出具國際水準的大型儲能電廠，是全國最大單一儲能案場，也是第一件成功籌組的170MW輸電級儲能案。

和潤電能董事長劉源森表示，和潤電能自去年5月開業以來，積極擴展再生能源事業版圖，但再生能源卻有間歇性、時間性與波動性等限制，隨著再生能源的占比愈來愈高，未來儲能案場的角色勢必更加吃重。

劉源森說明，本次投資高雄170MW案場為首場儲能合資案，投資規模更是創下自身儲能投資新紀錄。案場自明年第1季起投入台電電力交易平台，提供調頻備轉服務，除對母公司和潤企業、和潤電能有長期穩定的獲利貢獻外，更為台灣能源轉型盡一份心力。

他指出，本座智慧儲能系統位於高雄鳳山區牛潮埔，擁有170MW/318MWh裝置容量，採用國際級儲能櫃完整系統，並通過業界最嚴格的UL9540儲能系統安全性現地認證。

另外，消防安全方面，依據國內最新法規，符合各項消防規定、維持安全距離等，期望透過對儲能設備、消防及場域的嚴格把關，在確保安全無虞下發展儲能業務。（編輯：張良知）1120213