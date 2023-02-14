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中華電今年徵才1700人 拚新三國時代擴大領先

2023/2/14 13:03（2/14 13:41 更新）
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中華電信14日舉行媒體春酒，中華電董事長謝繼茂（左）、中華電總經理郭水義（右）宣布今年將招募1700人。中央社記者江明晏攝 112年2月14日
中華電信14日舉行媒體春酒，中華電董事長謝繼茂（左）、中華電總經理郭水義（右）宣布今年將招募1700人。中央社記者江明晏攝 112年2月14日
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（中央社記者江明晏台北14日電）中華電信董事長謝繼茂今天宣布，今年將招募1700人，其中有41%為新興科技人才，推動以5G為核心的兆元升級；總經理郭水義也表示，「在新三國時代來臨，有信心持續擴大領先。」

中華電信今天舉行媒體春酒，謝繼茂致詞表示，民國108年起中華電啟動策略轉型計畫，並完成組織改造，轉型有成，帶動營收、獲利連年成長，去年更創近5年新高，中華電5G是國內擁有最大連續頻段最佳涵蓋和最多基地台，在用戶數和拓展方面領先競爭業者，同時今年努力讓財務績效與去年持平。

他表示，中華電今年將招募1700人，其中有41%為包含新興科技人才，領域涵蓋AIoT、雲端、大數據、資安等，未來會以5G為核心力拚兆元升級。

郭水義表示，中華電行動用戶第一、營收第一、5G用戶數第一、且用戶市占率是產業中唯一增加，同時打造網路品質，以5G、兆元升級、WiFi全屋通「三網飆配」響應政府推動城鄉連網零落差，讓全國兆元級（Gbps）接取頻寬涵蓋率達90%的目標。

他表示，中華電FTTH光纖涵蓋率超過9成，2Gbps涵蓋率超過50%，快速提升300M/500M寬頻+WiFi全屋通用戶數累計百萬戶。

在ESG方面，中華電指出，中華電啟動企業購電協議（CPPA），實施內部碳費基金，推動供應鏈減碳，將3G網路汰停，預估可年省一億度電，領先布局IOWN。

展望後續，郭水義表示，祝福競爭業者整併，但整併要時間，中華電服務不必等，可以說是「全面領先」，在新三國時代來臨，有信心持續擴大領先。

他指出，中華電未來耕耘方向將有4大面向，包括品質領先擴大、廣結同盟共榮、提升公共安全、拓展國際商機。此外，看好國境解封，郭水義說，國際漫遊客戶成長了6倍。（編輯：郭無患）1120214

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