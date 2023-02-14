中華電事業三艦續航 5G用戶滲透率拚增1成

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（中央社記者江明晏台北14日電）展望2023年，中華電表示，旗下「事業三艦」將持續勁揚，同時期許今年5G用戶滲透率提升1成，且不論在行動或寬頻市場都能以品質擺脫低價競爭。

中華電信今天舉行媒體春酒，宣示中華電將以「永續x 5G x創新轉型」的策略主軸迎挑戰，董事長謝繼茂會後受訪時表示，期許今年5G用戶滲透率提升大約1成。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）資料公布，中華電去年底總戶數1103萬8775戶，其中，4G戶數859萬0803戶，5G戶數為244萬7972戶，和去年11月的239.2萬戶比，單月增加約5萬戶。

謝繼茂表示，5G用戶數增加速度今年和去年應該會差不多，期許5G滲透率能增加至少1成，但並未透露5G實際用戶數目標；而中華電總經理郭水義強調，5G更重視的是B2B的市場耕耘和發展，將比消費市場扮演更強勁的動能。

近年台灣家庭寬頻上網市場競爭激烈，中華電信衝刺超高速光纖上網，去年起啟動隱藏版資費及降價策略，加上疫情帶動居家寬頻上網升速需求，HiNet光世代300M客戶數突破百萬戶大關。

中華電高層認為，300M用戶數達百萬戶，具備里程碑的意義，也期許不論在行動還是固網寬頻市場，都能以品質擺脫低價競爭。

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展望2023年，郭水義指出，中華電除了延續2022年行動服務及固網寬頻業務穩定成長外，將讓個人家庭事業、企業客戶事業及國際電信事業等「事業三箭（艦）」持續勁揚，並將致力於創新轉型，拓展包括元宇宙、生成式AI-智慧醫療助理、智慧生活、資安、運動賽事轉播、文化及娛樂展演等創新應用商機，打造新的成長動能。

此外，中華電將推動「打造人才庫」、「打造技術庫」、「打造標準藍圖」的技術三鑰，厚植科技能力與基礎建設；落實「迎向客戶」、「跨群協作」、「廣結同盟」的經營三訣，持續強化網路韌性與資安防護，發揮集團策略綜效。（編輯：趙蔚蘭）1120214