皇將科技跨國整併 5.27億元收購亞洲最大軟膠囊廠

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（中央社記者韓婷婷台北15日電）客製化製藥包裝設備廠皇將科技董事會決議，通過以1740萬美元（約合新台幣5.27億元）取得亞洲最大軟膠囊廠韓國Changsung公司100%股權，完成整併上游軟膠囊產線。

皇將表示，雙方有部分客戶重疊，預期完成垂直整合後，皇將科技將提供一條龍服務，達到互補性，在醫藥包裝設備產業提升市占。

皇將今天停牌並召開重大訊息記者會，宣布跨國購併案，皇將將以每股100.23美元收購Changsung Softgel System Ltd公司全部普通股股份17萬3600股，總交易金額為1740萬美元，取得Changsung公司100%股權，布局上游軟膠囊產線服務。

皇將總經理張凱勛表示，面對全球醫藥與保健食品市場持續快速成長，採取積極進行垂直整併的經營策略，後續雙方將進行簽約，經向主管機關提出與收購案相關申報完備後，依合約辦理交割事宜，最晚第二季開始認列營收。

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Changung已成立50年，為亞洲第一大專業製造軟膠囊生產線製造商，產品包含軟膠囊生產線及相關配套設備，雖然營運規模不及皇將，但每年營收、獲利穩定成長。Changung為皇將的上游合作夥伴，在台的代理商也是皇將，主要布局地區集中在歐洲與南美洲。

皇將為藥品包裝機械設備生產廠，產品包括膠囊及藥錠數粒機、液體灌裝機、粉末充填機、理瓶機、氣洗機、貼標機、棉花投入機、乾燥劑投入機、鋁箔封口機等。（編輯：林淑媛）1120215