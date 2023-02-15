配合社宅興建 國產署匡列、保留逾112公頃土地

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（中央社記者張璦台北15日電）社宅興建進度受矚，財政部今天表示，截至1月底，國產署規劃以出租、捐贈和出售方式，提供約37.2公頃土地、102筆房屋給內政部住都中心興辦社宅，並保留75.08公頃國有地給營建署及地方政府辦理社會住宅先期規劃。

今天有立委召開「社宅進度大落後，國有地標租助炒房？」記者會，質疑財政部國產署辦理招標設定地上權事宜。

國產署發布新聞稿說明，國有土地是全體國民所有，經營管理的利益歸全民共享，應配合公共利益、國土復育、環境保護等政策目的，並應彈性運用土地使用權，以多元釋出方式，創造永續財源。

國產署表示，截至今年1月底，配合內政部指示國家住都中心興辦社會住宅，國產署規劃提供出租25處、10.34公頃土地；捐贈73處、17.12公頃土地，及102筆房屋；出售21處、9.73公頃土地給住都中心。

目前國產署已出租9處、捐贈21處、出售15處土地，及捐贈102筆房屋。

此外，國產署配合保留578筆國有土地、1處國有房地（土地面積75.08公頃，房屋13戶）供內政部營建署及地方政府辦理社會住宅先期規劃。

除上述依內政部規劃需求，保留國有土地暫不活化利用，國產署表示，111年起針對選定招標設定地上權的土地，屬住宅區且符合社會住宅興建條件者，也會先徵詢中央及地方主管機關，確認無使用需求，才續行招標相關作業。

國產署表示，111年辦理5批次招標設定地上權作業，其中屬住宅區的27處土地，都已徵詢住宅主管機關評估，沒有興建社會住宅需求。

針對記者會中所提陸軍保養廠（即六張犁營區），國產署指出，其中為「第3種住宅區（特）」部分，區分為A、B、C、D、E5處基地；其中A（約0.56公頃）、B（約0.9公頃）基地已由台北市政府興建社會住宅。

其他基地部分，國產署110年1月27日邀集營建署、住都中心、國防部軍備局及台北市政府等單位研商，取得共識，為解決政府推動社宅政策需求，並兼顧國家整體財政目的，D（約1.2公頃）、E（約0.83公頃）基地由住都中心評估規劃興辦社宅。

至於C（約1.59公頃）基地，由國產署依國有財產法等相關規定，以公開招標設定地上權方式活化運用，標脫後的權利金及地租收入，可挹注國軍老舊營舍改建基金。（編輯：潘羿菁）1120215