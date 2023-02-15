簡訊實聯制個資有洩漏風險？ NCC：有確認資料全刪除

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（中央社記者蘇思云台北15日電）審計部日前指簡訊實聯制部分個資檔案未落實外部稽核，可能有洩漏風險。NCC今天表示，有實際訪查五大電信機房，去年5月26日也有確認資料庫已全數刪除，並未儲存個人資料或留存原始檔案。

審計部日前指出，防疫期間政府實施簡訊實聯制，查核發現部分防疫個資檔案未落實執行外部稽核作業，有洩漏或不當使用風險，不過函請行政院改善後都已刪除，確保民眾隱私。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，簡訊實聯制分成兩部分，一部分是委託NCC代為協助採購，另一部分是疾管署管理疫調輔助平台。NCC這部分都有確實督促完成簡訊實聯制資料刪除，疾管署部分則不是NCC權責。

翁柏宗指出，簡訊實聯制是由中央流行疫情指揮中心委由NCC代為辦理採購，為落實1922資料保留28天即刪除原則，NCC在簡訊實聯制採購契約也有要求五大電信，必須建立自動化機制刪除超過28天的1922簡訊資料。

翁柏宗表示，NCC後來分別在110年7月、10月、12月、111年3月、5月共5次，到五大電信事業實地稽核各業者落實簡訊實聯制個資保護及資料刪除作業。

簡訊實聯制退場28天後，翁柏宗指出，去年5月26日也都確認簡訊資料全數刪除完畢，沒有儲存個人相關資料或還留存原始檔案，簡訊實聯制也沒有透過電子郵件傳輸資料。（編輯：林淑媛）1120215