華邦電估記憶體第1季落底 供過於求下半年可望改善

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（中央社記者張建中新竹17日電）記憶體製造廠華邦電總經理陳沛銘預期，第1季可能是記憶體市場的谷底，供過於求情況可望於下半年逐步改善。

華邦電下午舉行線上法人說明會，陳沛銘表示，個人電腦市場去年第4季需求急踩煞車，預期今年第1季將是庫存修正的谷底，第2季需求可望回溫，第3季將較第2季再增加。

陳沛銘指出，下半年個人電腦客戶需求可望較上半年增加50%，明年個人電腦市場是否掀起一波大規模換機潮，值得期待。

至於消費市場部分，陳沛銘說，藍牙無線耳機因產品空間比較擁擠，華邦電過去1、2年比較少著墨，隨著新記憶體產品推出，尺寸符合空間要求，預期可望有大幅成長。

電視市場方面，陳沛銘表示，全球電視每年出貨量平穩，因去年較早進行庫存修正，目前需求已逐步回升。他透露，中國大陸解封後，網通及基地台等基礎建設需求已逐步回溫。

陳沛銘說，第1季可能是記憶體市場谷底，華邦電產品也可能會有比較大幅度的降價，價格應是谷底，預期記憶體市場供過於求情況可望於下半年逐步改善。華邦電減產高峰應落在1月，後續投片將逐步回升。

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陳沛銘表示，華邦電20奈米動態隨機存取記憶體（DRAM）產品將於今年下半年量產，預計推出DDR3及DDR4產品；58奈米為華邦電編碼型快閃記憶體（NOR Flash）目前主力製程，45奈米製程預計6月試產。

至於高雄廠布局，陳沛銘說，初步規劃月產能1.05萬片，預計今年第4季或明年初擴增至1.4萬片規模。因應當前市況，華邦電將縮減資本支出至新台幣121億元，較去年的408億元減少7成，主要用於高雄廠建廠支出，以及台中廠產能和新製程研發。（編輯：張均懋）1120217