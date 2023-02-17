展望疫後市場 韓國貿易協會盼與台灣擴大合作

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韓國貿易協會（KITA）副會長鄭晚基17日出席進軍台灣市場戰略研討會致詞時說，台韓產業同樣以IT為重、缺乏天然能源，在經濟上比起競爭更該合作。（KITA提供）中央社記者廖禹揚首爾傳真 112年2月17日

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（中央社記者廖禹揚首爾17日專電）去年在疫情和其他因素下，台韓貿易額仍逆勢成長11%，韓國貿易協會副會長鄭晚基今天說，台韓產業同樣以IT為重、缺乏天然能源，應強化在碳中和、氫能經濟等未來產業的合作。

韓國貿易協會（KITA）今天與駐韓國台北代表部合作舉辦「進軍台灣市場戰略研討會」，希望藉此深化韓國廠商對台灣市場的了解，促進雙邊經濟合作，現場吸引約120家廠商參與。

鄭晚基致詞時指出，在美中貿易戰及COVID-19疫情衝擊下，以台積電（TSMC）等半導體產業為首的台灣企業仍持續推進經濟成長，去年全年國民生產毛額（GDP）成長達到2.43%，人均GDP可望一舉超過韓國及日本，成為東亞第一；瑞士洛桑管理學院去年公布的2022年IMD世界競爭力年報將台灣評為全球第7名，「與第27名的韓國形成對比」。

鄭晚基說，台韓同樣擁護自由民主價值，過去都曾創造經濟奇蹟，是「市場經濟模範生」，具有以IT產業為主、缺乏能源等類似產業條件，「比起競爭，更應追求擴大穩定合作範疇」，特別是在碳中和、氫能經濟等未來產業上應強化合作。

駐韓國台北代表部代表梁光中也在致詞中表示，台韓在充滿不穩定因素的國際情勢下仍維持穩固合作關係，而兩國當前同樣面臨經濟下行危機，「此時正是推動台韓合作的最佳時機」。

他提到，台韓去年已簽訂避免所得稅雙重課稅及防逃漏稅協定，生效後雙方企業將不必再重複繳稅、可有效降低成本，未來也將積極推進簽署投資保障協定與經濟合作協定，盼帶動雙方貿易與投資。

此外，梁光中也向韓國業者宣傳半導體、工具機、精密機械、汽車零組件及食品等主力外銷品項，邀請韓國業者訪台參與各項國際展覽，增加雙邊業者與消費者對產品的認識與交流。KITA也規劃在今年5月邀請雙邊業者參與貿易訪問團，擴大進出口商機。（編輯：張芷瑄）1120217