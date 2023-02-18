勞工盼有感加薪 全金聯籲上調伙食費免稅額至5000元

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（中央社記者謝方娪台北18日電）伙食費免稅額已8年未調整，為真實反映近年物價漲幅，全金聯呼籲政府將伙食費免稅額自現行新台幣2400元調整為5000元，以實質政策協助勞工因應萬物齊漲的衝擊。

財政部自2015年起將伙食費免稅額自1800元調整為2400元，全國金融業工會聯合總會（全金聯）今天發布聲明表示，此項調整迄今已8年，政府應考量物價漲幅，適時上調伙食費免稅額。

全金聯建議，為真實反映近年消費者物價指數（CPI）年增率及物價上漲程度，政府應將伙食費免稅額自現行2400元調整至5000元，以實質政策協助勞工因應萬物齊漲的衝擊。

此外，全金聯主張，為強化勞工退休後經濟自主，政府應積極鼓勵企業辦理員工持股信託。

以金融業為例，全金聯表示，大多數民營金控均有實施員工持股信託，且對象包含金控轄下銀行、證券、保險、產險、投信、租賃等子公司所有員工，公股金控雖有實施，但多數實施對象僅限銀行子公司員工，並未擴大至其他子公司，顯失公平。

同時，針對勞保5年內恐將破產的隱憂，全金聯希望蔡總統立刻召集「勞保改革國是會議」，提出「勞工保險條例」修正草案，具體推動勞保財務改革。

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面對台灣高齡少子化危機及勞保破產危機，全金聯表態呼應全國產業總工會所提「提高勞退新制提繳率」及「舊制退休金基數提高至50個基數」的修法主張，以增加給付水準，不讓勞工退休金被通膨嚴重侵蝕，且能彰顯政府照顧勞工美意。

全金聯表示，台灣將於2024年初舉行總統大選，屆時勞保改革、勞工退休保障、薪資調升等勞動權益議題，勢必會是社會關注焦點，籲請政府及各組總統候選人提出相關政策，以維護廣大勞工權益。（編輯：楊凱翔）1120218