庫存去化壓力 2022年第4季製造業產值止步連8紅

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（中央社記者謝方娪台北18日電）受通膨及升息影響，全球終端市場需求疲軟，產業鏈持續去化庫存，經濟部統計處今天公布2022年第4季製造業產值降至新台幣4兆1426億元，年減4.01%，結束自2020年第4季以來連8季正成長。

因產值會受價格波動影響，若剔除價格因素、按產量觀察，2022年第4季製造業生產指數為131.79，結束自2019年第3季以來連13季正成長，年減6.25%。

展望未來，經濟部坦言，雖新興科技應用與數位轉型商機持續擴展、缺料問題緩解，可望挹注台灣製造業生產成長動能，但全球經濟仍面臨通膨、升息壓力、俄烏戰爭衝突、美中科技戰等4大不確定因素干擾，恐抑低台灣製造業生產表現，後續發展需密切關注並審慎因應。

經濟部統計處分析，2022年第4季以傳統產業產值減少較多，其中，化學原材料業、基本金屬業、金屬製品業、機械設備業因終端市場消費動能減弱，產業鏈面臨庫存調整，投資轉趨保守，業者因而調降產能，以致產值分別年減30.62%、26.83%、12.96%及4.21%。

另一方面，石油煤製品業受惠國際油價仍高於2021年同期，帶動產值逆勢年增13.34%；汽車及其零件業則因部分新車上市熱銷及料件短缺情況緩解，產值年增8.08%。

資訊電子產業方面，電子零組件業產值年增7.76%，其中，積體電路業受惠5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用推升晶片需求，產值攀升至7869億元，創歷年單季新高，年增33.51%。

不過，經濟部統計處指出，液晶面板則因終端消費性電子產品需求疲弱以致價量齊跌，產值年減48.24%，抵銷部分增幅。

電腦電子產品及光學製品業則受惠雲端資料服務需求暢旺及缺料情況改善，帶動伺服器及網通設備產出增加，產值年增17.32%。（編輯：林淑媛）1120218