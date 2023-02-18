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提振市場信心 中鴻3月內銷、4月外銷盤價皆漲

2023/2/18 15:43
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（中央社記者賴言曦台北18日電）中鴻今天表示，全球鋼價強力回升，為適度貼近國際行情並提振市場信心，3月內銷盤價最高每噸調漲新台幣1500元，4月外銷盤價每噸調漲60美元到80美元。

調整後，中鴻3月內銷的熱軋產品每噸上漲1400元、冷軋產品上漲1200元、鍍鋅產品上漲1500元；中鴻4月外銷盤價依產品及地區別每噸上漲60美元到80美元，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻指出，整體來看，當前煤鐵行情仍處高位，在供需改善及煉鋼成本支撐下，歐、美、亞各國指標鋼廠持續開出漲盤，全球鋼價強力回升，為適度貼近國際行情並提振市場信心，本次內外銷盤價順勢調漲，並預留後續成長動能。

2月出貨狀況方面，中鴻回應中央社記者詢問時說明，目前預估2月銷售量約比1月多3萬噸，後續銷售狀況視實際出貨量而定，但由此可觀察到下游買盤進貨力道已經升溫。

總體經濟方面，中鴻指出，近期美國通膨續降、升息趨緩，經濟風險降低；歐元區受惠於暖冬效應，製造業採購經理人指數（PMI）擺脫谷底並連3月回升。

此外，1月底國際貨幣基金（IMF）發布「世界經濟展望」報告指出，因多數國家通膨已明顯改善，加上中國解封後經濟活動快速恢復，預測2023年全球經濟增長2.9%，較前次預測調升0.2%，顯示全球經濟前景較先前預測樂觀。

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中鴻表示，世界鋼鐵協會發布2022年12月全球粗鋼產量為1.407億噸，較去年同期下降10.8%，顯示全球鋼廠多有減產；此外，2月6日土耳其強震造成部分鋼廠生產及運輸受阻，未來鋼材生產或優先供應災後重建需求，降低出口比重。

中鴻指出，中國春節後重大項目陸續開工，且至2月13日已有14省公布2023年重點項目投資計畫，總投資達人民幣28兆元，2月1日印度政府也提高2023年到2024年基礎設施支出預算36%，預計鋼鐵供需持續朝正向發展，利於全球鋼市穩健復甦。（編輯：張均懋）1120218

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