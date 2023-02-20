基富通熱門基金會客室23日開辦 首場講座聚焦台股

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北20日電）為推廣正確理財觀念，基富通證券今天發布新聞稿宣布開辦「熱門基金會客室」，第一場鎖定民眾最關心的台股近期議題，將於23日線上直播登場，未來會客室議題也將包括債券、科技、能源或新興市場等。

基富通總經理王浩宇指出，身為國內最大基金交易平台，主要股東又是證券周邊單位的臺灣集中保管結算所、證券櫃檯買賣中心與國內34家資產管理公司，基富通有責任做好理財教育工作，向台灣民眾推廣正確理財觀念，善盡普惠金融的社會責任。

基富通「熱門基金會客室」將於2月23日登場，採線上直播方式進行，第一場聚焦在民眾最密切關心的「台股」，由安聯投信與投資人分享2023年的台股主動投資布局策略，並開放線上互動問答。有興趣的投資人，都可以到基富通官網報名。

安聯投信表示，台股開年以來表現強勢，儘管市場仍有諸多利空消息，但投資情緒相對正面，外資也明顯回流，其中上半年落底趨勢明確，下半年復甦力道有待觀察，而市場短線氛圍有利科技股，不排除漲勢持續，整體來說，2023年台股企業獲利雖下滑，但呈現逐季回升態勢，掌握契機長線布局正是時候。

除了台股主題之外，基富通「熱門基金會客室」未來也會依據平台上的基金熱搜榜，及民眾有興趣的債券、科技、能源、創新或新興市場等，開辦相關的投資理財主題，由各基金公司與投資人進行深度探討，最新活動訊息將公布在基富通官網。（編輯：潘羿菁）1120220