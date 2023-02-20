堅持開股臨會 泰山獨董陳敏薰：維護整體股東權益

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泰山獨立董事陳敏薰（右2）、杜英達（右）20日召開記者會，陳敏薰表示，現在唯一能發揮獨董職責跟角色的作法就是召開股臨會，監督公司，維護整體股東權益。中央社記者賴言曦攝 112年2月20日

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（中央社記者賴言曦台北20日電）泰山企業經營權之爭持續，面對泰山提請禁止召集股東臨時會的假處分聲請，獨立董事陳敏薰今天表示，現在唯一能發揮獨董職責及角色的作法就是召開股臨會，監督好公司，維護整體股東的權益。

泰山企業7日發布重大訊息公告，認為獨立董事陳敏薰、杜英達擬在3月16日召開泰山今年第1次股東臨時會設有違法瑕疵，為循司法途徑解決相關爭議，向智慧財產及商業法院提起禁止召集股東臨時會的定暫時狀態處分（假處分）聲請。

陳敏薰、杜英達今天召開記者會，陳敏薰表示，她當初是在很匆忙的情況下同意出任泰山獨董，當時自我期許就是不要忘了獨董的初衷；她和杜英達只想讓泰山回歸正常，身為獨董唯一能做的就是召開股臨會，監督公司，維護整體股東的權益。

談到為何轉向市場派，陳敏薰指出，去年12月2日泰山董事會討論如何處分全家股份時，因為完全信任經營團隊的商業判斷，且董事會是有條件授權、會依據公司內控相關制度來處分全家持股，加上會議還有專業律師在場，因此在全然信任下，她同意處分全家股票。

陳敏薰進一步指出，但後來發生3件事，讓她經歷3次心境轉折，才從完全信任到深感「切心（台語，指失望）」。

陳敏薰說，首先是去年12月5日，她是透過媒體報導才知道當天上午9時，泰山僅耗時約60多秒就把價值約新台幣80億元的全家股票賣掉，「我當時的心情打了問號」。

第2次的心情轉折是她曾當面問泰山現任董事長詹景超，股票賣給誰，但對方表示不知道，「這是80億耶」，於是她的心裡再次打了問號。

第3次是她收到主管機關的函文，才知道原來處分全家股份是經過董事長口頭指示下單的，於是她很確定自己被「欺瞞」了。

陳敏薰表示，經歷3次心境轉折後，她的態度就不同了，認為不能再根據自己聽到的內容去相信公司，而是需要更客觀、更全面的方式來檢視。

至於3月16日能否成功召開股臨會，杜英達認為，泰山經營團隊提出的假處分申請不會通過，因此這次召開股臨會是「勢在必行」，他們會堅持到底。（編輯：張良知）1120220