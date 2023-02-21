世界先進估首季營收減少15% 毛利率降9個百分點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹21日電）晶圓代工廠世界先進第1季營運展望保守，預期產能利用率恐將較去年第4季下滑10個百分點，季營收將減少15%，毛利率下滑9個百分點。

世界先進下午舉行線上法人說明會，營運長尉濟時表示，今年第1季仍有小部份產能為客戶提前備貨，因消費需求持續疲弱，工業用半導體也步入庫存調整，預期產能利用率恐再下降10個百分點。

尉濟時預期，第1季營收將約新台幣79億至83億元，以中間值81億元計，恐季減約15%；毛利率將約29%至31%，以中間值30%計，恐下滑9個百分點；營業利益率約14.5%至16.5%。

世界先進財務長黃惠蘭說，第1季為傳統營運淡季，且客戶持續積極庫存調整，晶圓出貨量恐將減少，此外，不利的匯率與銷售單價都是影響第1季營收下滑的主因。

黃惠蘭表示，不利的產能狀態與匯率、較低的銷售單價，新增產能逐步開出，影響折舊增加，都是第1季毛利率下滑原因。

尉濟時說，因應疲弱的終端市場需求，客戶積極進行庫存調整，影響訂單能見度縮短為3個月。考量總體經濟、通膨及戰爭等不確定因素，世界先進今年資本支出保守審慎，將約100億元，較2022年的194億元大幅下降48.45%。

尉濟時表示，55%的資本支出將用於晶圓5廠產能建置，30%的支出用於其他晶圓廠去瓶頸，15%的支出用於例行維修，而2023年產能將增加8%。

世界先進董事長方略說，第1季應為營運谷底，後續可望逐季回溫，只是回溫速度與幅度仍待觀察。他表示，長約客戶並沒有取消或大舉延後訂單情況。

至於12吋廠投資計畫，方略說，目前還在評估中，並無具體計畫與時間表。他表示，因12吋廠投資金額大，對財務結構與回收將具挑戰。（編輯：楊凱翔）1120221