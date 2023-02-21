台電：水力電廠主力在中部 南部水情對發電影響有限

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（中央社記者曾智怡台北21日電）外界關心南部水情嚴峻恐影響水力發電，台電表示，水力電廠主要集中在中部，因此影響有限，目前日月潭、德基水庫皆保持8成以上蓄水率，水庫也維持高水位操作，加上歲修機組將陸續回歸，可持續確保供電穩定。

台電今天發布新聞稿指出，水力電廠主要集中在中部地區，不受目前乾旱影響，包括德基水庫及日月潭水庫皆處於蓄水量8成以上的高水位，水力機組大多是在夜尖峰時進行放水發電，發電後尾水再供應下游民生用水，不影響民生供水。

台電表示，南部水情不佳僅影響曾文、烏山頭水庫的水力機組，但其裝置容量較小，對供電影響有限；台電將持續與水利署合作，妥善規劃調度水資源運用，保守因應未來水情變化。

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針對核二2號機停機，台電說明，規劃今年歲修期程時，已將核二2號機停機時程納入考慮，考量去年下半年及今年上半年用電需求較低，更將部分歲修工作提前進行，預計5月底前，協和4號機、通霄3號機、台中7號機、南部3號機等都會完成歲修、陸續加入供電。

台電表示，今年也將新增通霄小型機組及大潭8號機，合計130萬瓩上線運轉，大於停機的核電機組裝置量；另外，再生能源持續併網，搭配高水位慣常水力操作，夜間抽蓄水力調節，以及需求面管理措施方案施行，可確保供電穩定。（編輯：趙蔚蘭）1120221