網家終結連4季虧損 詹宏志：不靠短線灌業績

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（中央社記者吳家豪台北21日電）PChome網路家庭今天公布2022年第4季合併稅後淨利新台幣973萬元、每股盈餘0.06元，扭轉連續4季虧損。網家董事長詹宏志說，團隊沒有採取任何短線的灌業績作法，大部分工作都是回歸根本。

針對網家內部信提及詹宏志從今年1月開始不支薪，他表示，去年股東會就決定不領薪水，去年第3季編預算時就沒有這個數字。現在營運好轉是好消息，一點都不著急，還要再等一段時間，確定獲利能力好轉且可長可久，再來考慮薪水這件事。

此外，為加速整合集團資源、健全財務結構，網家啟動集團組織重整案，今天董事會決議通過參與旗下商店街市集的現金增資案與股權交易案，完成交易市集組織與商業模式重組。

此組織重組案完成後，商店街將成為旗下露天市集全資持有的子公司，將有利落實及健全營運計畫，提升營運效率，以追求各事業體垂直領域綜效極大化，強化集團交易市集業務。

網家去年第4季主要受惠於B2C（企業對消費者）電商本業營業費用控制得宜、效率提升，同時借重數據科技優化行銷，強化整體營運體質；另一方面，旗下金融科技事業及日本跨境電商服務皆持續為集團貢獻穩定獲利，同時積極調整子公司結構，集中資源發揮整合綜效，不論在個體或集團合併基礎下，第4季皆實現轉虧為盈、重返獲利軌道。

網家集團2022全年合併營業虧損為6040萬元，在業外收益3.17億元貢獻下，合併稅前淨利2.57億元；因所得稅費用達2.13億元，合併稅後淨利為4359萬元，歸屬於母公司業主損失為5279萬元，每股虧損0.42元。

詹宏志出席媒體溝通會說，網家母公司2022全年損益追回一些前3季的虧損，全年合併損益也是獲利的，這可以說是執行長張瑜珊和團隊共同合作的第一張成績單。從數字來看，大部分是好消息，這件事並不容易，因為它建立在幾個不利的因素。

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首先，詹宏志表示，2021年與2022年上半年的經營不順，帶來消費者的流失與許多負面新聞，這是艱難的逆勢困境。其次，2021年仍有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶來的3C需求較高基期，2022年網家必須面對原本強勢領域的不利局面。第三，網家面對的競爭者比過去更強大、數量更多、樣態也更多元，網家必須調整的項目也有前所未有的壓力。

詹宏志進一步指出，他看到團隊沒有採取任何短線的灌業績的作法，大部分工作都是回歸根本，例如檢討商品價格的競爭力，把力氣放在對消費者的回饋；尋求行銷與管理費用的合理化，希望費用與業績有一個更有效率的關聯；努力回應消費者的批評與期待，大力改革長期以來結構上包袱。這些努力所得來的結果，大部分也是結構性，他相信這個結果可以持續好轉。（編輯：黃國倫）1120221