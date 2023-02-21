詹宏志：網家獲利擺第一 營收5年翻倍計畫不變

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（中央社記者吳家豪台北21日電）電商集團PChome網路家庭董事長詹宏志今天表示，網家擺脫連續4季虧損，但仍不敢說已經脫離經營困境，挑戰還是非常多，會盡量把獲利擺在第一位，且營收5年翻倍的計畫不變。

詹宏志接受媒體訪問時指出，網家在林口的A7物流園區已開倉，今年第1季開始優化流程，也面臨費用增加的挑戰；其次，網家必須提出讓消費者有感的改變，爭取消費者回籠和新用戶加入。

他說，網家沒做財務預測，無法預估今年成長目標，但營收5年翻倍的計畫沒變，有信心可以達成；目前希望先調整獲利架構，接著放大營收才有意義。過去幾年網家碰到困難都採取衝業績的做法，這次希望優化結構再拚營收成長。

詹宏志認為，電商整體市場仍在成長，網家現在要做的是塑造好的獲利能力，思考可以為消費者創造什麼樣的服務，並找出與其他電商的差異，盡量把獲利擺在第一位。

媒體詢問網家去年第4季營業利益率表現不如同業，詹宏志回應，這是沒辦法的事，因為網家營業表現從負數一路走上來，固定費用仍然很高，「原本是下墜過程，現在攔住它」，透過系統性做法，優化商品結構，一點一滴改善和累積。

談到跨境業務，詹宏志指出，東南亞現在是很特別的局面，當地補貼到「血流成河」，現階段網家往海外發展非常辛苦，資源很少，在當地也沒有足夠聲量。如果是從國外引進商品到台灣的inbound模式，服務對象是台灣消費者，網家原本就有比較好的基礎。

轉投資策略方面，詹宏志說，網家過去採取冒險性做法，先摸索看看能不能調整出合適的營運模式，現在沒有這個餘裕，會更精實、更嚴格確認商業模式；如果有好的人才、項目或技術，不可能不考慮投資。

網家執行長張瑜珊表示，A7倉儲從今年第2季開始會帶來比較大的費用負擔，每年租金約新台幣3億元、設備折舊約1億元，換算每個月費用約3000萬元。網家今年會先進行整體費用合理化，系統轉移到雲端後，還有很多優化費用的空間。

張瑜珊強調，失去市占的時候，不是修正一件事而已，需要做好一系列事情，網家今年還是會努力拚獲利。（編輯：張良知）1120221