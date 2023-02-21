咖碼拚明年首季登興櫃 何炳霖：加薪5%搶人才

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（中央社記者江明晏台北21日電）台灣本土連鎖咖啡品牌咖碼（cama café）董事長何炳霖表示，預計在2024年首季興櫃掛牌，並在6個月後上櫃。因應產業缺工困境，咖碼已加薪5%搶人才，未來將持續拓點並縱向整合咖啡產業鏈。

台灣本土連鎖咖啡品牌咖碼今天宣布，再度攜手日本花道藝術品牌plantica，推出春季專屬咖啡飲品、設計款咖啡杯、聯名系列咖啡周邊商品。

咖碼創辦人暨董事長何炳霖受訪表示，創意是品牌DNA很重要的關鍵元素，也期待能挹注營收。歷經3年疫情後，今年是「打基礎」的一年，預計投資約新台幣1300萬元推動數位化，今年7月將全面性更換POS機，新增線上點餐與多元支付等功能。

針對IPO進度，何炳霖表示，因疫情等因素推遲IPO計畫，但在各方面發展已到位，預計在2024年首季興櫃掛牌，並在6個月後上櫃，朝向街邊店、旗艦大店拓展，以及縱向整合咖啡產業鏈、提升綜效等方面來發展。

根據公開資訊觀測站顯示，咖碼111年營收5.4億元，111年上半年每股盈餘0.93元，110年每股盈餘3.74元。

近期原物料又迎來一波上漲，多家連鎖餐飲品牌宣布再漲價，何炳霖表示，咖碼在去年已調漲咖啡售價，近期原物料成本雖增加，但咖啡豆價格有回落，「此消彼長下，目前還可以承擔，不會有第二波漲價計畫」。

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何炳霖指出，由於餐飲服務業面臨缺工難題，補足人力需求很困難，咖碼將加薪5%調高薪資搶人才，因應人事成本增加，也著手導入自動化設備，預估可節省25%的人力成本。

咖碼目前全台總店數為163家，每年展店速度約15到30家，「豆留」系列的旗艦大店也會持續展店。何炳霖透露，原先朝海外拓點的計畫因疫情停擺，近期將會重新尋覓機會，將放眼東南亞與日本市場。（編輯：張良知）1120221