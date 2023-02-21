富邦證併日盛證 4/7停機進行系統轉換

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北21日電）富邦證券及日盛證券、富邦期貨及日盛期貨今年4月9日將正式合併，因應合併需要，富邦證及日盛證預計4月7日下午4時30分、富邦期及日盛期預計4月8日上午6時停機進行系統轉換作業。

富邦金旗下富邦證今天發布新聞稿說明，雙證與雙期訂定今年4月9日為合併基準日，合併後分別以富邦證及富邦期為存續公司，概括承受日盛證及日盛期權利義務，並確保日盛證及日盛期所有客戶權益。

因應合併需要，富邦證及日盛證預計4月7日下午4時30分、富邦期及日盛期則於4月8日上午6時停機進行系統轉換作業，預計4月9日晚間11時完成系統轉換並啟動開機。

為確保客戶權益，富邦證表示，雙證及雙期均規劃進行4次系統平行測試、切轉演練及多次壓力測試，力求在安全、準確、穩定及高效原則下完成系統合併。

富邦證指出，所有系統轉換、停機等時程除在各電子平台公告外，將連同合併後客戶權益與系統平台功能異動，同時公告於日盛證、日盛期、富邦證及富邦期官網特別設立的「合併專區」，協助雙方客戶查詢合併相關資訊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

富邦證及富邦期表示，日盛證及日盛期為歷史悠久的券商與期貨商，日盛證開業已逾60年，客戶穩定度高，雙證合併後整體客戶數將超過250萬戶；日盛期成立迄今近30年時間，尤其在程式交易及智慧單的網路下單具優質研發實力。

富邦證及富邦期指出，透過雙證雙期優勢互補，預期合併後可提升整體業務規模及市占率，也有助期貨提升交易策略及程式交易軟實力；後續透過整合運用富邦集團多元資源，可望為日盛證及日盛期客戶創造嶄新金融體驗與服務。（編輯：趙蔚蘭）1120221