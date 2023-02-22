台泥推永續 攜電動車主拚年減碳585公噸

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（中央社記者賴言曦台北22日電）台泥今天宣布啟動減碳永續行動，目標2023年攜手電動車主，共同減碳585公噸；總經理程耀輝指出，台泥旗下能元科技位於高雄小港的超級電池廠若進度如預期，規劃今年6月開始試產。

台泥今天舉辦全方位低碳EV藍圖暨EARTH HELPER減碳永續行動發布會，宣布啟動2023 EARTH HELPER減碳永續行動，攜手雲朗觀光集團等8家指標企業與團體，串連Audi、Volvo等30個實體電動車充電站點，形成全台最大減碳網絡，目標與電動車主一起力拚今年減碳585公噸。

台泥目前在全台的充電站點有台泥DAKA站、台南亞萬站、台北樂群站、台北至善站及南投雲品站，預計今年第2季再陸續新增台北君品站、宜蘭蠟筆工廠站、台東糖廠站及花蓮光復糖廠站。

程耀輝指出，台泥另規劃2025年在南歐會有1萬個充電樁，由於台泥在台灣的充電站結合數位支付系統，服務簡單便民，未來也希望可以將這套數位支付全套方案帶到南歐去。

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另外，台泥旗下能元科技位於高雄小港的超級電池廠目前興建中，程耀輝指出，若進度符合預期，可望在今年6月開始試產；本業水泥方面，正在研發將都更拆下來的磚塊、水泥進行回收再利用的相關技術，達到「化作綠泥更護屋」。

談及近期的土耳其地震災情，程耀輝表示，台泥在當地合資設立的3座廠房距震央約200公里遠，廠房員工大致無礙，由於台泥在土耳其是生產低碳水泥的領航者，未來也規劃協助當地重建，並希望帶入全方位綠色建築、綠色城市、綠色出行、綠色生活的模式。（編輯：翟思嘉）1120222