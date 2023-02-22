金融保險業招募儲備幹部 推2年培訓計畫

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（中央社記者謝方娪、潘姿羽台北22日電）看準年後轉職及畢業生求職潮，金融業端出徵才計畫，全球人壽啟動2023年MA（儲備幹部）招募，中國人壽祭財務補助等福利攬才，元大金今年則擴大徵才800人，招募MA達30至50名。

全台各大專院校下半學期陸續開學，意味有一批應屆畢業生即將離開校園求職。為招募各類優秀人才，全球人壽宣布2023年MA儲備幹部招募計畫開跑，即日起至3月31日止，符合申請資格的人才均可透過網路報名，預計招募5名MA。

全球人壽說明，凡對保險業有高度興趣，中英文溝通流利且具備創新思維、樂於團隊合作、積極正向等特質，歡迎加入全球人壽團隊；履歷採隨到隨審制，全球人壽將主動邀約履歷適合者面試，預計3至5月間完成初選面試、複選面試及高階主管決選面試，預計於7月報到。

全球人壽表示，MA儲備幹部計畫為期24個月，正式加入後第1個月將透過公司基礎培訓課程，協助MA儲備幹部建立保險專業知識並熟悉全球人壽商品；第2至24個月將進行各部門工作輪調、參與跨部門專案計劃，有機會與高階主管共事；培訓結束將依評鑑結果及公司組織需求派任部門。

不僅全球人壽積極徵才，中國人壽宣布依據各類求職者背景，提供多元、完善專案，包括新秀、精英、千大（1000大企業人才招募培訓計畫）及領航等4大專案，無論是初踏入職場社會新鮮人、已有工作經驗的轉職者，甚至是同業的業務好手，中壽都展現培育人才的決心。

中壽表示，其中的「精英專案」尋找具潛力、對金融業務工作有興趣的族群，並提供長達15個月財務補助，符合條件且達標者，除配置一台iPad，最高還可領取新台幣38萬元財務補助金。

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中壽指出，公司積極推動業務通路轉型，徵才成果亮眼，2022年中壽業務員登錄人數淨增加1214人，為壽險業人力成長數第一，且在疫情衝擊逆勢中，連4年人力正成長。徵才有成外，中壽積極育才留才，2022年業務員定著率高達86.6%，居5大壽險業之冠。

元大金控則配合海外布局策略及金融產業數位趨勢，今年預計擴大徵才800人，其中包括30至50位MA，分別是策略發展、投資交易、投行法金、數位金融等4類組，將先完成半年培訓，再依MA興趣、專長、訓練期間表現分發單位。（編輯：翟思嘉）1120222