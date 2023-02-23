台塑新智能5MW永康儲能案場 獲第3方現地驗證

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北23日電）台塑新智能去年與翰可、眾樹能源3方首次合建的台南永康5MW儲能案場，今年2月通過第3方現地驗證；台塑新智能董事長王瑞瑜表示，目前台塑新智能仍有多個5MW以上大型儲能案場建置中，預計今年內將可陸續取得驗證。

台塑新智能今天透過新聞稿表示，位於台南永康的儲能案場已由法商必維集團（Bureau Veritas）立德國際商品試驗有限公司現場測試，正式通過經濟部標檢局推動的IEC/CNS 62933-5-2認證。

台塑新智能指出，驗證項目中，電池安全性最重要，台塑新智能從產品設計階段就採用安全性相對高的磷酸鋰鐵，並將自身開發、已取得IEC60730的電池管理系統應用於電池系統中，系統更已通過規範中的介電與耐壓測試，在高電壓狀態下完全不受影響，增加電池系統安全性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王瑞瑜表示，目前全台各地都在擴大布建儲能，但全球供應鏈受大環境 影響，容易延誤甚至缺貨，而台塑新智能著重國產在地化，不僅自行開發電池管理系統，並具備規模化電池模組生產能力，未來還將在台灣生產電池芯，確保電池供應無虞，並提供完整技術支援及售後保固，建立 長期且穩定的一條龍服務。

台塑新智能說明，今年將陸續在雲林、南投、彰化、嘉義完成5大儲能案場，再加上永康案場，設置容量總計將高達50MW以上，明年也會啟動建置台化彰化廠的100MW超級儲能系統。（編輯：郭無患）1120223