健鼎連4年每股賺逾11元 台光電EPS寫次高

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（中央社記者江明晏台北23日電）PCB大廠陸續公布財報，健鼎去年每股賺11.8元，連4年每股盈餘（EPS）都超過11元，並創歷史新高。台光電2022全年營收連4年創高，每股賺15.24元，則是歷史次高。

健鼎通過2022年財務報表，全年合併營收新台幣657.84億元，年成長率4.42%，營業利益為67.69億元，年成長率2.36%，合併稅後淨利62.01億元，年成長率5.85%，以期末股本52.56億元計算，EPS為11.8元。

健鼎說明，去年EPS較2021年略增0.3元，主要原因包括疫情逐漸舒緩、人民幣對美元貶值、原物料跌價影響所致，全年營收連續10年成長，並創歷史新高。

觀察去年第4季財報，健鼎合併營收為146.63億元，營業毛利為27.8億元；營業毛利率18.96%，較第3季18.2%略高，主因人民幣對美元貶值、高階產品出貨略增，稅後淨利為16.63億元，和前一季相比三率三升，EPS達3.16元。

環保暨高階基材廠商台光電公布去年第4季財報，單季營收88.88億元；毛利率26.85%，較第3季大幅增加1.06個百分點；稅後純益達13.95億元，每股純益為4.08元。

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台光電累計2022年全年營收386.73億元，年增0.4%，連續4年創歷史新高。台光電指出，業績能微幅成長的主因，在於基礎建設網通類產品市占持續增加、出貨成長，減緩消費性產品手機、筆電出貨量下滑的影響。累計去年全年稅後純益50.76億元，每股純益為15.24元，創歷史次高。

展望未來，台光電表示，總體經濟環境雖然充滿許多不確定性，但公司持續推出新產品滿足市場上新客戶及新應用的需求，故對長期營運成長信心依舊。（編輯：楊蘭軒）1120223