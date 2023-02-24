南電去年獲利創新高每股賺30.05元 擬配息18元

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）IC載板大廠南電今天公布去年稅後淨利新台幣194.15億元，大幅年增83.5%，創歷史新高，每股基本純益30.05元，南電擬配發現金股利每股18元，盈餘配發率約59.9%。

南電下午公布去年財務報告，去年合併營收646.47億元，較2021年522.28億元成長23.78%，創歷史新高，去年合併毛利率40.01%，較2021年28.5%增加11.5個百分點，去年合併營業利益235.75億元，營益率36.47%，較2021年24.64%增加11.8個百分點。

南電去年稅後獲利194.15億元，較2021年105.82億元大增83.5%，創歷年新高，去年每股基本純益30.05元，優於2021年的16.38元。

南電去年第4季合併營收177.04億元，較去年第3季171.95億元成長2.95%，創單季新高；去年第4季合併毛利率42.5%，較去年第3季40.76%微增1.7個百分點，創單季新高，去年第4季合併營業利益69.6億元，營益率39.3%，較去年第3季37.49%增加1.8個百分點，也創單季新高。

南電去年第4季稅後獲利51.5億元，較去年第3季55.17億元減少6.6%，仍創單季次高，去年第4季每股基本純益7.97元，低於去年第3季的 8.54元。

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法人指出，由於去年第4季新台幣兌美元匯率走強，南電當季認列匯損約2億多元。觀察產品組合，去年第4季ABF載板占南電業績比重約66%、BT載板占比約20%、印刷電路板（PCB）占比約14%，去年第4季ABF載板稼動率滿載，BT載板稼動率約80%至85%。

展望第1季，法人指出個人電腦、筆記型電腦和智慧型手機市況疲弱，ABF和BT載板需求減緩，此外ABF和BT載板報價壓力提升，預估南電首季業績將下修至近140億元，季減幅度超過2成，仍可拚歷年同期次高。（編輯：張均懋）1120224