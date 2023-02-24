台灣大林之晨：台台併重新協商 今年營收續看成長

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（中央社記者江明晏台北24日電）針對「台台併」進展，台灣大總經理林之晨說，雙方正在重新協商條件，儘管未計入台灣之星，台灣大2023年營收仍將延續近期成長動能，並在較佳環境下帶動合併EBITDA成長。

台灣大哥大今天召開線上法人說明會公布，董事會已通過112年資本支出計畫，合計約新台幣128億元，其中電信資本支出達50.3億元，5G相關資本支出將較前一年度減少；有線電視資本支出達9.2億元；momo與其他資本資出達68.3億，主要投入於擴建物流中心。

台灣大董事會並決議發行總額不超過65億元、期間不超過10年為原則的無擔保普通公司債。

展望後續，林之晨說，2022年台灣大表現強韌，營收成長、營業利益年成長也達5%。同時，電信自由現金流增加，且momo獲利攀升、現金水位維持高檔；未計入台灣之星的影響，2023年營收將延續近期成長動能，並在較佳的市場經營環境下，帶動合併EBITDA成長。

針對業界關注「台台併」是否續行，林之晨回應強調，以台灣大的立場，若要繳回多餘頻譜勢必會影響到電信營運與合併的效益，不過台灣大「won't kill the business」；言下之意「台台併」仍舊是進行式。

就目前狀況而言，林之晨表示，若合併案能成，時間點應該會是落在今年的第3季或第4季，台灣大與台灣之星仍在「重新協商條件」的階段當中，希望很快有新的消息可以和外界分享。

台灣大指出，去年第4季合併營收新台幣506億元，較去年同期成長12%；稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）為87億元，較去年同期成長5%；稅後淨利為24.7億元；稅後EPS為0.88元。

台灣大去年3大成長引擎營收年增亮眼，與110年相比，行動服務營收年增2.6%，電子商務年增19%，家用寬頻年增10%，合併EBITDA與110年相比成長4%。

行動業務方面，台灣大111年推廣mo幣多、好速成双、Disney+、OP響樂生活等獨門方案成功引客，5G用戶數穩定成長，帶動資費升轉，使智慧型手機月租平均每戶貢獻金額（ARPU）來到682元。同時，月租用戶退租率維持低檔，來到0.84%。

電子商務成長動能強勁，momo 111年合併營收為1034.36億元，年成長17%；主倉與衛星倉總數合計達到54座，較去年同期增加10座，持續強化台灣大的競爭優勢。另一成長引擎家用寬頻上網服務，111年第4季營收年成長10%。（編輯：趙蔚蘭）1120224