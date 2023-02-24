「台台併」傳砍價85億元？ 台灣大：重新協商中

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（中央社記者江明晏台北24日電）電信業關注「台台併」是否續行，台灣大總經理林之晨回應，目前雙方正在重新協商條件，希望很快有消息對外界分享，而市場已傳出併購金額料從282億元變為197億元，砍價約85億元。

電信業「台台併」先前經國家通訊傳播委員會（NCC）決議附款通過後，台灣大哥大全體董事提出3項疑慮，認為頻譜附款於法無據、窒礙難行、有損雙方用戶及股東權益，在今天召開正式董事會進行討論。

台灣大哥大總經理林之晨稍早在法人說明會上表示，目前雙方正在重新協商條件，「希望很快有消息跟大家分享」，而針對無償歸還頻譜，是否有行政救濟「還在研究中」，且判決下來可能要幾年以後，台灣大比較關注過程中如何照顧台灣大、台灣之星的用戶權益，用其他策略確保使用品質。

而稍早已有消息傳出，台灣大董事會通過授權公司以不高於每一股台灣之星普通股，換發本公司0.0326股普通股；業界估算，台灣之星每股換發台灣大股票從0.04508股降為0.0326股普通股，併購金額將從新台幣282億元變197億元，等於砍價約85億元。（編輯：趙蔚蘭）1120224