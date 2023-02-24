傳微風集團資料遭駭 經濟部組跨部會小組調查

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（中央社記者曾智怡台北24日電）微風集團傳出內部資料遭駭，經濟部今天表示，已組成跨部會行政調查小組，共同前往微風集團子公司微風數位時代進行行政調查，並要求業者儘速完成資安稽查、落實個資保護法相關規定等。

針對微風集團疑似個資外洩，經濟部商業司今天發布新聞稿表示，第一時間已依行政院個資聯防通報機制，通報國家發展委員會及數位發展部；為儘速釐清個資外洩情形，也在昨天先派員赴公司進行了解。

經濟部表示，今天商業司、數位發展部國家資通安全研究院、資訊工業策進會及內政部警政署也組成行政調查小組，共同前往微風集團子公司微風數位時代股份有限公司進行行政調查。

微風集團表示，相關會員APP是由集團子公司微風數位時代股份有限公司負責相關業務，為因應遭駭事件，內部資安團隊已完成軟體及作業系統安全性更新，同時提高資安防護層，並以簡訊通知會員修改密碼；此外，目前已委請資安公司調查事故原因中。

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經濟部表示，本案行政調查小組已要求業者儘速完成個資防護自評、個人資料安全稽核檢查，釐清事故原因及執行改善措施，並將事故發生情事確實通知會員；同時要求業者務必落實個人資料保護法相關規定，若有違反情事者，將依法要求限期改正，如屆期未改正，將依法處以罰鍰。

經濟部提醒業者應重視落實個人資料保護法相關規定，以妥善維護用戶個資，保障消費者權益。（編輯：趙蔚蘭）1120224