安邦醫學生論壇登場 促醫藥研究串連臨床醫學

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（中央社記者韓婷婷台北24日電）安邦生技主辦、DCB財團法人生物技術開發中心指導的「2023 安邦醫學生論壇」今天登場，安邦生技策略長羅浚晅表示，新藥開發關鍵是平台整合，需要更多跨領域的專業人才共同參與，期望串連醫藥研究與臨床醫學共同深化生技業。

生技中心董事長涂醒哲於致詞時鼓勵醫學院醫學生，醫生（音同一生）可以有多重角色，他也分享自身經歷，從醫療到公共衛生，而後任立委制訂衛生政策、修改健保法及傳染病防治法等，接著成為嘉義市長、接任生技中心董事長，橫跨臨床、公衛、政策立法，進而成為大健康產業的推手。

安邦生技董事長徐祖安表示，過去10年醫藥的進展令人驚嘆，從標靶藥物、新型癌症免疫檢查點療法、到逆轉遺傳性疾病、再到拯救全球數億生命的mRNA技術，都只是實驗室研究的「冰山一角」。他分享幾位醫師科學家改變世界的奇異旅程，並鼓勵醫學生們，若想成為未來醫學發展的推手，進入實驗室，即可掌握發覺醫學奧秘的絕佳機會。

安邦生技資深醫學顧問林建廷醫師指出，新生代醫師應培養獨立思考的能力，也要透過基礎實驗或臨床試驗證明自己是對的，而學習爭取資源更是一門重要功課。

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羅浚晅在專題演講中表示，新藥開發關鍵是平台整合，包括精準選題、專利布局、財務規劃、投資人溝通等，所以需要更多跨領域的專業人才共同參與。臨床醫療於生技產業發展扮演關鍵角色，藉由提升醫學生們對於醫藥研發乃至整體生技產業的基礎知識，有助於促進學研與產業間的對話。

羅浚晅認為，生技發展應尊重各相關學科專業，積極培植本土新創研發；更重要的是，對於重症病人生命及財產權益的關懷保障。醫學生能了解生技發展現況、開拓臨床醫療以外的生涯規劃與宏觀視野，對台灣醫藥研發將有關鍵助益；而吸引優秀人才加入科研團隊，也是讓產業蓬勃興盛、實現永續發展的最佳方法。（編輯：趙蔚蘭）1120224