台立合作升溫 工總與立陶宛工業家聯盟簽署MOU

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（中央社記者劉千綾台北24日電）工業總會今天和立陶宛工業家聯盟（LPK）簽訂合作備忘錄（MOU），LPK主席賈努維丘斯（Vidmantas Janulevičius）說，在活動中感受到台灣滿滿的人情味，希望立陶宛產業能成為台灣業者前進歐盟投資的關鍵。

工業總會今天舉辦「工總與立陶宛工業家聯盟產業交流餐會」，工總由副理事長暨豐興鋼鐵總裁林明儒代表，立方由立陶宛工業家聯盟主席賈努維丘斯代表，雙方簽署MOU。

賈努維丘斯表示，在今天的活動中感受到台灣滿滿的人情味。他表示，希望立陶宛產業能扮演台灣業者前進歐盟的關鍵角色，讓台灣企業到歐洲投資更順利，也讓台立兩國成為亞洲與歐洲企業與市場的橋梁。

工總指出，LPK為立陶宛最大的公會組織，有將近4000個公司會員及公會會員，遍及立國所有產業，會員廠商雇用立國1/3勞動力，產值占GDP約23%。

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林明儒表示，「有朋自遠方來不亦樂乎」，台立有類似的歷史背景與文化，讓兩國人民辛勤創新，往締造經濟奇蹟的方向邁進。他說，今天的MOU只是一個開端，雙方未來將共同舉辦企業論壇，針對國內產業政策、國際經貿環境，以及共同關切的議題進行探討。

工總連續促成2021年與2022年台灣雷射科技應用協會與立國雷射協會進行線上與實體交流，更在2021年與LPK舉行線上交流會議，並在會後持續保持雙邊聯繫。林明儒說，工總將扮演雙方的親善大使，持續讓台立經濟合作共創雙贏。（編輯：張均懋）1120224