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中華電摘5G網速台灣第一頭銜 今年拚涵蓋率逾96%

2023/2/28 17:38
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（中央社記者江明晏台北28日電）中華電信今天宣布，在MWC摘得SPEEDTEST「台灣5G網速第一名」等3冠王頭銜，今年將持續加量、加速建設5G基地台，目標全台5G人口涵蓋率達96%以上。

中華電今天發布新聞訊息宣布，在西班牙巴塞隆納舉辦的全球行動通訊大會（MWC 2023），共有全球超過180個國家、超過1900家參展商共襄盛舉，中華電信代表台灣獲得國際行動網路報告機構SPEEDTEST所頒發的「連續5年最佳行動涵蓋」、「連續5年最佳行動網路」及「台灣5G網速第一名」3項大獎。

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中華電信指出，此為全球少數和台灣唯一連續5年獲該機構認證最快網速、最佳涵蓋、最佳網路的3冠王。展望2023年，中華電信將持續加量、加速建設5G基地台，目標全台5G人口涵蓋率達96%以上。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信全台有超過1500位工程人員提供全年無休電信服務，並投入超過1100位碩博士研發最新電信服務技術，建設5G C-RAN機房、設備集中維運及大數據精準建設分析等工法，這是獲得消費者信賴及屢獲國際權威SPEEDTEST 與Opensignal認證肯定的主要原因。（編輯：林克倫）1120228

#中華電信
#台灣
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謝繼茂
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