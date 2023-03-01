衝刺新能源事業 台泥徵才鎖定9類職缺

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（中央社記者賴言曦台北1日電）台泥今天宣布2023年徵才計畫，預計釋出與新能源事業相關的9大領域職缺，4日起從台大校園徵才博覽會起跑，共將前進11所學校徵才，並將啟動近年最多國別、包含義大利等5國的海外人才派任計畫。

台泥透過新聞稿說明，海外派任計畫包括義大利、葡萄牙、法國、荷蘭及土耳其等國，而9大領域職缺，包含電力交易、再生能源、三元鋰電池、儲能、電動車充電、碳管理、低碳建材、綠色資源循環、ESG（環境保護、社會責任、公司治理）策略等。

台泥指出，光是將在今年第2季試車的高雄小港超級電池工廠，人才需求就至少400名；台泥董事長張安平也將在4日到台灣大學參加徵才活動。

台泥表示，公司近年強化內部國際化基礎能力培養，與麻省理工學院（MIT）簽約並透過線上課程、交流會議與新能源專題研究，兼顧研究與實際應運，另與子公司NHOA也時常互派人員常駐。

台泥2023年徵才計畫3月4日從台大校園徵才博覽會起跑，預計再前進陽明交通大學、成功大學、清華大學、台北科技大學、台灣科技大學、中原大學等11所學校。（編輯：趙蔚蘭）1120301