研華啟動第3次全球化轉型 2030年業績拚翻倍

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（中央社記者江明晏台北1日電）工業電腦龍頭研華今天舉行線上法說會，董事長劉克振宣示啟動第3次全球化轉型，以打造百年基業，迎接能源與解封轉型產業契機，預估至2030年業績將達50億美元，相較目前翻倍。

研華2022年營收及獲利雙創歷史新高紀錄，分別年成長17%、30%，全年營業毛利率回升至38%，合併稅後淨利為新台幣107.57億元，淨利率15.6%，全年每股稅後盈餘達13.85元。

研華日前董事會通過盈餘分派案，維持高配發政策，合計每股配發11元，含現金股利10元及股票股利1元，創歷年新高，將交付112年股東常會承認後通過。

研華董事長劉克振今天表示，研華成立迄今已邁入40週年，營收規模突破23億美元（約新台幣703億元）、市值近90億美元，將啟動第3次全球化轉型，秉持永續經營的精神，朝百年長青企業努力；不含投資併購，研華保守估計每年自身營收可成長1成，預期2030年將達到50億美元（約新台幣1528億元），相較目前業績是翻倍以上成長。

他表示，因應下階段營運擴張，內部正式啟動經營傳承計劃，以「專業經理人體制」為基調，落實「內外並重」的成長思維。

工業物聯網事業群總經理蔡淑妍指出，研華發展史中有2次關鍵轉型獲得極大的成功，推升研華晉升國際企業，並以矩陣型組織穩健擴張，今天宣示啟動第3次全球化轉型，規劃五大部門Embedded Design-in、Ind. System、Ind. Automation、智慧醫療、數位行銷電商平台，以及6大區域市場包括北美、中國、歐洲、新興市場、日本、南韓，集結資源重點推進。

展望2023上半年，研華綜合經營管理總經理暨財務長陳清熙表示，景氣趨緩及區域市場的不確定性猶在，但全球能源轉型與淨零政策蔚為趨勢，研華在工廠自動化、再生能源基礎建設、EV電池及充電樁設備、智慧醫療等重點應用領域，已集結產品研發能量與在地技術團隊以迎接產業新契機，並於AIoT物聯網產業發展上，深化與共創夥伴合作。

研華預估，2023年第1季營收表現將維持5.5億至5.7億美元（約新台幣168億元至174億元）的水位，營業毛利率居於37%至39%之間，整體營運仍呈現穩定成長。

而以B/B值（訂單出貨比）來看，研華今年1、2月仍處於低檔，三大地區B/B值約為0.81，但研華指出，2月接單已優於1月，且預期3月也會優於2月，接單呈現回溫狀況。

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區域表現方面，研華看好首季北美最強，其次則是歐洲、大陸，北美及歐洲分別有個位數及雙位數增長，至於大中華區雖然大陸疫情已解封，但工業市場需求尚未反映，因此預期大陸首季預估仍處於衰退。

此外，研華北美子公司因應在地營運成長及未來布局所需，確定於2023年第2季在加州塔斯汀（Tustin）租地分期開發新總部園區；第一期規劃動土建置總樓板面積約5200坪的一棟六層樓辦公大樓與一棟廠房，並預計2025年下半年遷入。（編輯：楊蘭軒）1120301