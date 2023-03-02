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隆順綠能高雄建廠 「轉廢為能」年產值估7.5億

2023/3/2 17:16
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（中央社記者林巧璉高雄2日電）台灣首家固態再生燃料製造廠隆順綠能進駐高雄，投資新台幣9億元，將在和發產業園區興建6000坪新廠。今年10月完工後會是全台最大廠區，「轉廢為能」年產值預估7.5億元。

隆順綠能董事長羅文賢、高雄市副市長羅達生、經發局長廖泰翔等人今天出席動土典禮。羅文賢致詞時說，高雄和發廠固體再生燃料（SRF）產能1年約12萬噸，等於替高雄減少12萬噸的燃煤廢棄物，約等於240座大安森林公園的吸碳量。

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羅達生表示，高雄積極招商引資，也重視淨零轉型及能源轉型，隆順綠能和發廠廠房超過6000坪，創造約150個工作機會。把過去不易去化的紡織纖維或塑料，用自身專利技術轉製為具能源價值的固體回收燃料進行再利用，碳排量僅是原始燃煤的30%，淨零轉型效益相當顯著。

高雄市是工業之都，碳排量占全國達20%，廖泰翔表示，高雄市推動產業轉型優先政策，和發產業園區招商引進低污染及低排放產業，搭配環保、減碳及綠化植栽等規劃，要扭轉高雄重工業城形象。（編輯：謝雅竹）1120302

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