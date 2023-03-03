新德遭美列制裁黑名單 經部：無輸俄紀錄主要銷中港

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（中央社記者劉千綾台北3日電）媒體報導，台灣新德科技疑似協助俄軍遭列入美國貿易黑名單，經濟部表示，新德科技沒有申請戰略性高科技貨品輸出許可證出口至兩俄的紀錄，且產品主要輸往香港和中國，後續將請廠商確認產品流向。

經濟部貿易局今天說明，新德科技主要出口產品為晶片及電機產品，但並無申請戰略性高科技貨品輸出許可證出口至兩俄的紀錄；海關資料顯示，產品大多是輸往香港及中國大陸，後續將請廠商進一步確認產品流向。

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貿易局指出，自從俄羅斯入侵烏克蘭後，為履行國際合作，以防止台灣高科技貨品輸俄作為軍事用途，經濟部已宣布嚴格審查軍商兩用貨品輸出許可外，也在今年1月新增公告，持續與歐盟、美國等友盟管制規格一致。

為避免國內廠商不了解相關國際規定，經濟部也舉辦多場說明會，並多次與公協會溝通說明，因此台灣對俄羅斯出口管制效果顯著，今年1月對俄出口總金額7134萬美元，較去年同期衰退46.2%。白俄羅斯部分，1月出口總金額132萬美元，年減77%，足見擴大管制的效應。（編輯：潘羿菁）1120303