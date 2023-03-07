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東台今年業績獲利拚小增 提高非中國市場比重

2023/3/7 10:01（3/7 16:11 更新）
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2023年台北國際工具機展（TIMTOS 2023）7日持續登場，工具機大廠東台董事長嚴瑞雄表示，期盼今年業績和獲利可小幅成長，2023年提高非中國市場業績比重。 中央社記者鍾榮峰攝 112年3月7日
2023年台北國際工具機展（TIMTOS 2023）7日持續登場，工具機大廠東台董事長嚴瑞雄表示，期盼今年業績和獲利可小幅成長，2023年提高非中國市場業績比重。 中央社記者鍾榮峰攝 112年3月7日
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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）工具機大廠東台董事長嚴瑞雄今天表示，下半年業績有機會回溫，期盼今年業績和獲利可較去年小幅成長，今年提高非中國市場業績比重。東台指出，目前訂單能見度看到第3季，在手訂單規模回升至新台幣46億元。

2023年台北國際工具機展（TIMTOS 2023）今天持續登場，東台在南港展覽館1館擴大參展，嚴瑞雄接受媒體短暫採訪。

談到今年營運，嚴瑞雄指出，去年下半年客戶詢價意願開始增加，預估今年3月至6月接單可望反映，今年上半年每月業績表現高高低低，下半年業績有機會回溫，期盼今年業績和獲利可較去年小幅成長，毛利率表現也可較去年佳。

觀察在手訂單，東台表示，目前在手訂單規模回升至46億元，訂單能見度可看到第3季。

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觀察主要市場趨勢，嚴瑞雄表示，中國大陸COVID-19疫情解封，對工具機訂單需求有正面影響，中國大陸電動車成長速度比預期快，也有助工具機產品需求。他指出，東台集團今年會提高非中國市場業績比重，深耕印度、土耳其、歐洲等地。

從應用來看，嚴瑞雄指出，風力發電市況佳，東台集團旗下榮田精機「接單接不完」，航太應用訂單也回流，有助旗下亞太菁英接單表現；在印刷電路板（PCB）領域，日本和台灣廠商持續朝向高階產品發展，有助東台電子設備事業部營運表現。（編輯：趙蔚蘭）1120307

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