台塑與南亞樂觀看後市 台塑化估油價緩慢回升

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（中央社記者賴言曦台北7日電）台塑四寶2月營收回溫，展望後市，台塑、南亞預估，3月及第2季營運表現有望再成長；台化則坦言，首季逐月好轉的預期落空；台塑化分析，全球油品需求逐季增加，供需狀況也逐漸改善，未來油價預估將緩慢回升。

受惠下游客戶農曆春節後復工、補庫存等需求，台塑集團旗下台塑、南亞、台化、台塑化2月營收皆較1月成長，四寶2月營收合計約新台幣1307.12億元，月增7.8%、年減0.6%。

展望今年3月及第1季，台塑認為，中國下游加工廠3月陸續復工，且進入塑料需求傳統旺季，市場買氣明顯升溫，預估3月營收可望月增，不過因為1月農曆春節、南部多座廠區配合中油天然氣管線接管停車，導致產銷減少，因此第1季營業額預估跟去年第4季持平。

至於第2季，台塑指出，中國解封、官方陸續推出刺激經濟措施，且第2季步入輕油裂解廠密集歲修期及塑料需求旺季，石化價格看漲，加上第2季開工率87%，優於第1季的84%，因此在產銷量增加、價量齊揚下，預計第2季營業額與本業獲利將優於第1季。

南亞表示，第1季營收方面，除了化工產品有望較去年第4季增加外，其他包含電子材料、聚酯產品、塑膠加工產品的第1季營收，預估皆會較去年第4季減少；若與去年同期相比，各主要產品皆會呈現衰退。

展望後市，南亞指出，部分產業經半年多來的持續調節，庫存已降低，加上消費端需求陸續回溫，預估電子材料、化工、聚酯、塑膠加工等主要產品的3月與第2季營收都可望增加。

台化則坦言，農曆春節過後下游廠商訂單保守，市場轉趨觀望，成品價格漲幅不如原材料，利潤被壓縮，市況再度回到去年底的情況，第1季逐月好轉的預期落空。

台化認為，對於景氣復甦的預估將延到第2季以後，至於恢復速度要看中國內需能否改善、全球通膨壓力是否舒緩，如果3月的中國兩會釋出提升經濟方面的政策，預料將加速復甦腳步。

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針對近期油價，台塑化分析，中國經濟持續復甦，預期第2季中國油品需求將比第1季增加每天40萬桶，將達到每天1590萬桶，加上全球航空燃油需求增加，帶動今年全球油品需求逐季成長，隨著供需狀況逐漸改善，預期未來油價緩慢回升。

產能利用率方面，台塑化表示，3月煉油廠配合年度定檢，預計平均日煉量每天35萬桶，第1季平均日煉量每天43.5萬桶，產能利用率為81%；因下游需求不佳，輕油裂解廠OL-2將停車待命，其餘2套輕裂廠產能利用率100%，預計第1季平均產能利用率65%。（編輯：楊蘭軒）1120307