更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽台灣隊首役對戰巴拿馬 即時文字轉播看這裡
首頁 / 證券

環球晶中美晶2月營收出爐 雙創同期新高

2023/3/7 17:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）半導體矽晶圓廠環球晶與母公司中美晶今天下午分別公布2月自結合併營收59.81億元和67.32億元，均創同期新高。

環球晶2月自結合併營收59.81億元，月增0.87%、年增11.67%，累計今年前2月自結合併營收119.11億元，年增12.66%。

中美晶2月自結合併營收67.32億元，月增1.12%、年增9.7%，累計前2月為133.89億元，較去年同期增加10.82%。

展望環球晶第1季營運，本土投顧法人指出，環球晶和客戶持續討論今年交貨時程，合約價並未重新議價，預期今年12吋晶圓均價趨勢向上，環球晶上半年可維持滿載，預期環球晶第1季營收可超過176億元，較去年同期成長8%至9%區間，拚歷史單季次高。

至於中美晶第1季營運，本土法人指出，政策持續刺激太陽能需求強勁，中美晶相關業務可正向看待。

中美晶董事長徐秀蘭先前表示，2022年太陽能業務成績相當不錯，營收突破新台幣100億元大關，今年因原料價格下跌，產品銷售單價可能較大幅度調整，希望全年營收能與去年相當。（編輯：潘羿菁）1120307

#中美晶
#環球晶
#徐秀蘭
徐秀蘭
曹世綸：半導體在地化不會無窮盡發展 產業與政治終將平衡美股收高 法人：關注企業財報與經濟情勢
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族