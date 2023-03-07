環球晶中美晶2月營收出爐 雙創同期新高
2023/3/7 17:57
（中央社記者鍾榮峰台北7日電）半導體矽晶圓廠環球晶與母公司中美晶今天下午分別公布2月自結合併營收59.81億元和67.32億元，均創同期新高。
環球晶2月自結合併營收59.81億元，月增0.87%、年增11.67%，累計今年前2月自結合併營收119.11億元，年增12.66%。
中美晶2月自結合併營收67.32億元，月增1.12%、年增9.7%，累計前2月為133.89億元，較去年同期增加10.82%。
展望環球晶第1季營運，本土投顧法人指出，環球晶和客戶持續討論今年交貨時程，合約價並未重新議價，預期今年12吋晶圓均價趨勢向上，環球晶上半年可維持滿載，預期環球晶第1季營收可超過176億元，較去年同期成長8%至9%區間，拚歷史單季次高。
至於中美晶第1季營運，本土法人指出，政策持續刺激太陽能需求強勁，中美晶相關業務可正向看待。
中美晶董事長徐秀蘭先前表示，2022年太陽能業務成績相當不錯，營收突破新台幣100億元大關，今年因原料價格下跌，產品銷售單價可能較大幅度調整，希望全年營收能與去年相當。（編輯：潘羿菁）1120307
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