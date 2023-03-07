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八貫2月營收年減20% 預期3月出貨明顯回升

2023/3/7 18:39
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（中央社記者賴言曦台北7日電）熱塑性聚氨酯（TPU）機能布暨成品廠八貫企業公告2月營收新台幣1.48億元，年減20.62%。展望後市，八貫預期3月出貨量將明顯回升，4大產品線回到成長表現。

八貫累計今年前2月營收3.95億元，年減0.77%。針對2月營收衰退，八貫說明，主因是1月可生產天數僅15天，明顯減少，再加上幾個戶外品牌延遲出貨，影響2月出貨表現。

八貫說明，累計前2月4大產品線營收比重分別為戶外49.7%、醫療22.7%、航太救生13.6%、軍工與其他14%。其中，醫療與航太救生產品線前2月營收，分別較去年同期成長18.9%與5.9%；軍工產品線受惠軍用裝備防彈背心外罩訂單穩定出貨，前2月營收年增逾4倍。

針對產品組合，八貫指出，公司仍維持單一產品線不超過5成，預估高毛利的醫療與航太救生2項產品線，合計占比也持續提升。

展望後市，八貫表示，在2月工作天數與生產排程都已恢復常軌下，預期3月出貨量及營收將可明顯回升，4大產品線皆將回到成長表現。（編輯：楊蘭軒）1120307

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