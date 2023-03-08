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南亞去年每股賺4.05元 擬配息3元

2023/3/8 17:49
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（中央社記者賴言曦台北8日電）台塑四寶股利政策陸續出爐，南亞2022年每股稅後淨利（EPS）新台幣4.05元，董事會決議每股擬配發3元現金股利，若以今天收盤價76.1元計，現金殖利率約3.9%。

南亞2022年合併營收3551.83億元、年減13.72%，稅後淨利321.08億元、年減60.5%；每股稅後淨利4.05元、擬配發3元現金股利，合計配發237.9億元，決議在5月31日召開實體股東會。

受惠下游客戶農曆春節後復工、補庫存需求，南亞2月營收回溫，來到218.42億元，月增7.7%、年減26.8%。

南亞日前表示，今年第1季營收除了化工產品有望較去年第4季增加外，其他包含電子材料、聚酯產品、塑膠加工產品預估皆會較去年第4季減少；若與去年同期相比，各主要產品皆會呈現衰退。

3月及第2季展望方面，南亞指出，部分產業經半年多來的持續調節，庫存已降低，加上消費端需求陸續回溫，預估電子材料、化工、聚酯、塑膠加工等主要產品的3月與第2季營收都可望增加。

台塑四寶目前僅剩台塑股利政策尚未出爐；台塑化去年EPS為1.51元，董事會決議擬配發1.1元現金股利；台化EPS為1.26元，董事會決議擬配息0.95元。（編輯：楊蘭軒）1120308

#南亞
#台塑四寶
#台化
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