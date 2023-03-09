更多編輯台推薦新聞：
影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄
娛樂

影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

日月光投控2月營收近400億元 24個月來低點

2023/3/9 16:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）半導體封測大廠日月光投控下午公布2月自結合併營收新台幣399.85億元，是2021年3月以來低點，較1月451.31億元減少11.4%，比去年同期438.3億元減少8.8%。

其中投控2月封裝測試與材料營收231.77億元，較1月243.71億元減少4.9%，比去年同期259.96億元下滑10.8%。

日月光投控自結今年前2月合併營收851.16億元，較去年同期924.04億元下滑7.89%。

展望第1季，日月光投控先前在法人說明會中指出，封測事業第1季生意量應是谷底，往後將逐季成長，第2季開始客戶出貨有機會回溫，今年封測事業營收力拚較去年持平，可能下滑高個位數百分點。

法人預估，日月光投控第1季合併營收可能在1280億元至1300億元區間，季減27%至28%，年減10%至11%，第2季業績有機會季增雙位數百分點。

日月光投控部分產線正在中國大陸以外建廠，例如越南，相關作業持續進行中，投控先前預估，未來日月光投控約25%的系統級封裝產能將轉移到中國大陸以外。（編輯：張均懋）1120309

#日月光投控
#日月光
#中國大陸
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族