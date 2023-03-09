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台驊投控去年每股賺18.03元 下半年每股擬配息5元

2023/3/9 17:48
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（中央社記者賴言曦台北9日電）台驊控股2022年合併營收新台幣稅後淨利26.42億元、年減34%，每股盈餘達18.03元，董事會通過2022年下半年每股擬配發5元現金股利。

台驊2022年合併營收282億元、年減22%；2022年股東會修改章程通過盈餘配發得以每半年配發1次，2022年上半年度盈餘分配現金股利5.17元，已於今年1月初除息，這次董事會通過2022年下半年每股擬配息5元，累計2022年盈餘分配現金股利10.17元，若以今天收盤價74.1元計，現金殖利率約13.72%，現金股利發放率為56.4%。

台驊表示，公司目前在台灣及上海設有營運總部，未來也考慮將新加坡定位為東南亞區域營運總部，以整合及拓展國際市場業務。

另外，台驊宣布，擬透過子公司上海台驊貨運代理有限公司，在上海自貿區設立100%全資子公司，並透過新設子公司向母公司收購子公司T.H.I. Singapore PTE.LTD. 全數股權，並於人民幣5億元額度內進行增資，以整合及拓展國際市場業務。

展望2023年上半年，台驊認為，整體物流市場受到中美經濟角力及通膨尚未緩解下，消費需求受到壓抑，造成庫存積壓，前景仍不明朗。但在中國全面解封重啟龐大內需消費市場，且在中國兩會中宣示「拚經濟」，將國內生產毛額（GDP）成長目標定為5%，都有助於全球產業供應鏈的復甦。

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供給端方面，台驊指出，首先要關注的就是5月開始的美國線新合約價格，將會決定航運市場下半年營運走向，目前船公司的態度傾向不讓步，希望能將運價談判在成本以上。

台驊表示，另外，雖然海運市場面臨新船增加交付的衝擊，但受限於全球節能減碳新規範將舊船淘汰或退租船舶，抵銷部分運力供給增加的壓力，估計運價下滑幅度有限，加上美國港口工人罷工問題及境內運輸環境仍未改善，旺季時仍會造成擁塞，運價預計在第3季度有反彈契機；市場供需關係的良性循環，全年度業績將呈現先蹲後跳。（編輯：楊凱翔）1120309

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台驊1月營收年減達7成 估全年先蹲後跳
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