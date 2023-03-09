餐飲業續旺 王品2月營收寫同期新高

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（中央社記者江明晏台北9日電）餐飲業續旺，王品集團公布2月合併營收新台幣18.2億元，創同期新高，台灣事業群年增15.07%，大陸事業群也受惠解封逐步回穩，年增3.87%；累計前2月兩岸合併營收年增19.46%。

王品集團公布2月自結兩岸合併營收新台幣18.2億元，創同期新高，年增11.86%。台灣事業群營收13.4億元，較去年2月增加1.8億元，改寫同期歷史紀錄，年增15.07%。大陸事業群逐步回穩，營收4.8億元，年增3.87%。

累計前2月合併營收，台灣營收30億元，年增26.11%；大陸營收9.9億元，年增3.09%；兩岸合併營收39.9億元，年增19.46%。

王品集團表示，大陸疫情逐漸趨緩後，商務部將2023年訂為「消費提振年」，餐飲業被列為「消費四大金剛」之一，從中央到地方推出各種擴大消費的振興政策，王品集團在重點城市擁有破百家餐廳，大陸事業群有望受惠復甦力道。

王品集團表示，台灣事業群業績火熱，相較去年同期有春節貢獻業績，今年春節全數落在1月，但2月營收表現仍強勁，同期業績首度衝破13億元。在情人節商機挹注下，旗下西餐品牌單月營收、來客數均較去年同期成長1至2成。

展望後續，農曆春節後向來是餐飲淡季，王品表示，仍積極推出多項優惠刺激消費，有望帶動淡季不淡。（編輯：林興盟）1120309