華碩專利授權金收入 未來3年上看30億元

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（中央社記者吳家豪台北10日電）電腦品牌廠華碩共同執行長許先越今天表示，華碩在手機投入非常早，過去多年累積不少核心IP（智慧財產權），近期透過專利授權方式與大廠簽署合作案，收取權利金，未來3年授權金收入有機會超過新台幣30億元。

去年第4季個人電腦（PC）終端需求急速惡化，華碩營收規模縮減且促銷費用增加，單季由盈轉虧，稅後虧損達新台幣38.23億元，每股大虧5.1元；累計2022全年每股盈餘19.8元。華碩董事會決議通過每股現金股利15元，配發率約76%。

許先越今天出席法人說明會表示，2023年整體大環境欠佳，市調機構大多預估PC市場將負成長，可能衰退約10%，主要因為近期消費信心低迷。今年對華碩團隊絕對是非常大的挑戰，面對艱困環境，需要有好的企業文化，才能帶領整個企業突破重圍。

針對手機事業表現，許先越指出，去年業界整體手機出貨量都下修，市場沒有很熱，華碩手機2021年出貨約80萬支，去年降到約60萬支，因為疫情和通貨膨脹造成消費信心低迷。

長期而言，許先越仍正向看待電競手機市場，並強調華碩會持續推出新產品，提升出貨規模和品牌價值。以手機部門目前規模來看，要轉盈比較難，內部正在思考有沒有其他應用領域。

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他也提到，華碩在手機領域投入非常早，從功能型手機就開始，過去多年累積不少有價的核心IP，近期透過專利授權方式與大廠簽署合作案，收取權利金，看好相關收入將逐年成長。

許先越認為，包括電動車和其他物聯網裝置，未來都需要用到通訊技術，需要取得核心IP的授權。華碩光是今年的權利金收入就超過10億元，未來3年要超過30億元「應該非常有機會」。（編輯：蘇志宗）1120310