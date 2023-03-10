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勤誠2月營收月增27% 估今年逐季成長

2023/3/10 19:25
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（中央社記者吳家豪台北10日電）伺服器機殼廠勤誠今天公布2月合併營收約新台幣5.35億元，月增27%，年減0.7%；累計今年前2個月勤誠合併營收約9.57億元，較去年同期減少24.9%。

勤誠發布新聞稿表示，今年第1季仍受到新舊產品轉換期及淡季效應影響，整體調整將於第1季後恢復常態，全年營運可望逐季成長，下半年優於上半年。

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勤誠指出，近期聊天機器人ChatGPT掀起全球人工智慧（AI）及高速運算熱門話題，在生成式AI應用帶動下，人工智慧及高速運算伺服器市場需求走揚，中長期訂單需求逐步顯現。

針對近期相對疲軟的總體經濟表現，例如通貨膨脹及升息影響、全球供應鏈調整、美中貿易禁令等，勤誠認為，短期衝擊及影響有限，將持續關注外部環境的不確定性因素，隨時調整因應管控措施、彈性應變，致力滿足客戶訂單需求，並優化整體營運效能，維持穩定成長態勢。（編輯：楊蘭軒）1120310

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