台股重挫244點週線收黑 法人：等待美利率決策
2023/3/10 19:30
（中央社記者潘智義台北10日電）美股重挫波及台股大跌244點、退守15500點大關。法人認為，近期美國擬課徵富人稅等利空消息為短暫影響，台股走勢將待聯準會公布最新利率決策才會明朗化。
加權指數終場收在15526.2點，大跌244.46點，跌幅1.55%，成交值新台幣2889.78億元，加計盤後交易約2944.86億元；週線收黑82.22點，跌幅約0.53%。
外資今天賣超新台幣215.68億元，為2022年10月11日賣超341.93億元之後近5個月最大量。
兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪表示，不論美地區性銀行倒閉，美國總統拜登（Joe Biden）擬徵富人稅等利空消息，應只是短暫影響美股。
黃國偉指出，資金市場主要仍是等待聯準會（Fed）3月利率決策結果，及釋出終極利率走向，屆時台股動向才會比較明朗。
群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，美國地區性銀行倒閉，系統性風險讓美國經濟衰退疑慮再起，市場擔心如果消費者物價指數走強，增加聯準會（Fed）升息壓力，將影響台灣股匯市走勢。（編輯：潘羿菁）1120310
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