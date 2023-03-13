自營商砍ETF連3日賣超台股 法人：觀察內資籌碼布局

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）美國矽谷銀行（SVB）倒閉風暴引發台股今天波動超過220點，終場翻紅上揚34.29點，收在15560.49點。自營商已連3交易日賣超累計新台幣161億元，ETF成為自營商今天主要出脫標的。

法人指出，目前資金有朝向布局殖利率較高、且具防禦特性個股的趨勢，台股後市須觀察內資籌碼布局是否有鬆動跡象。

美國矽谷銀行（SVB）倒閉風波引發台股今天走勢震盪，上下波動超過220點，終場加權指數翻紅勁揚34.29點，收在15560.49點，成交值新台幣2392.15億元，加計盤後2416.81億元。

三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超17.55億元，其中自營商賣超48.23億元，投信買超22.63億元，外資及陸資買超43.15億元。

根據統計，外資今天終結連3個交易日賣超台股，不過自營商已經連3個交易日賣超台股累計達161億元。

觀察外資買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，晶圓代工廠聯電成為外資青睞首要標的，外資今天買超聯電2.38萬張，聯電也是外資今天買超超過萬張的唯一個股。

相較之下，外資今天賣超陽明、國泰永續高股息ETF、新光金、玉山金超過萬張，分別賣超1.72萬張、1.72萬張、1.54萬張、1.26萬張。

國泰永續高股息ETF也成為自營商賣超首要標的，遭賣超12.91萬張，FH富時不動產、元大台灣高息低波、元大台灣50反1、元大美債20正2、元大高股息等ETF，也成為自營商今天主要出脫標的。

觀察資金動向，啟發投顧副總經理容逸燊接受中央社記者電訪指出，目前資金有朝向布局殖利率較高、且具防禦特性個股的趨勢，由於多數投資人對金融股殖利率表現要求較高，股利政策牽動投資人布局金融股意願。

觀察外資和內資布局，容逸燊分析，外資目前在台股期貨和現貨市場布局偏空，而台股前波攻上15800點，主要是內資加碼拉抬，台股後市需觀察內資籌碼布局是否有鬆動跡象。（編輯：楊凱翔）1120313