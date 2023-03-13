投資人觀望矽谷銀行倒閉應對措施 亞股走勢分歧

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（中央社香港13日綜合外電報導）美國當局承諾支持陷入危機的銀行，此舉有助緩解上週末兩間銀行接連倒閉後投資人對美國金融業的擔憂，亞洲股市今天走勢分歧。

主要提供科技新創資金需求的矽谷銀行（SVB）因增資失敗又遭客戶擠兌，10日由美國監管機構接管。美國當局12日又出手關閉設於紐約、對加密貨幣友好的商業銀行Signature Bank，避免銀行危機擴散。

這場危機迫使美國聯準會（Fed）、財政部和聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corp., FDIC）承諾全面保護所有儲戶，並為所有陷入現金短缺的銀行提供支持，提供條件更寬鬆的短期貸款。

今天還有消息稱，匯豐銀行（HSBC）已在英國政府和英格蘭銀行（Bank of England）監督下收購SVB的英國分支機構。

英國金融服務公司Hargreaves Lansdown分析師史屈特（Susannah Streeter）表示：「為避免SVB引發倒閉效應而進行延續整個週末的激烈談判之後，救星正趕來救援。」

「投資人正屏息以待，看看這種試圖管控SVB倒閉不利影響的監管行動是否有助安定動盪的市場。截至目前，這勇敢的行動似乎正在奏效。」

SVB危機也將使聯準會進一步升息平抑通膨的計畫變得更加複雜，投資人現在預測，聯準會在下次會議上只會將基準利率提高25個基點，而非上週所暗示的50個基點。

10日發布的數據顯示，上月美國就業崗位的增長超出預期，表明聯準會必須採取更多行動為經濟降溫。最新通膨數據將於本週稍後公布。

亞洲多數股市今天開盤時都處於下挫狀態，但隨著收盤時間即將到來，部分股市反彈回升。

但是，銀行股受創嚴重。三菱日聯金融集團（Mitsubishi UFJ Financial Group）和三井住友金融集團（Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.）股價跳水超過3%，而澳洲澳盛銀行集團（ANZ Group Holdings）和澳洲國民銀行（National Australia Bank）股價也大幅下跌。

香港股市繼上週大跌後，今天上漲2%；上海、首爾、台北和雅加達股市也走高。

東京與新加坡股市均下跌超過1%，雪梨、威靈頓、孟買、馬尼拉和曼谷也收黑。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1120313