全家去年每股賺8.25元寫次高 擬配6.5元現金股利

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（中央社記者江明晏台北13日電）全家便利商店受惠展店效益，歸屬母公司淨利18.4億元，年增36.96%，每股盈餘8.25元，創歷史次高，董事會也通過擬配發現金股利6.5元，以及福比麵包二廠投資案，預計於後年啟用。

全家便利商店今天董事會通過111年度財報，全年合併營收907億元，年增8.47%，稅後淨利為19億元，年增34.49%，歸屬母公司淨利18.4億元，年增36.96%，每股盈餘8.25元，較去年同期增加2.23元，創歷史次高。

全家說明，111年整體獲利主要受惠便利商店本業表現穩健，展店淨增加158家，同步帶動相關轉投資如福比麵包、屏榮與晉欣食品、全台物流等成長。

全家今天董事會進一步決議通過，福比麵包二廠近萬坪廠房的建設投資案，預計於後年啟用，蓄積集團成長新動能。

全家說明，去年便利商店本業開店淨增加158店，並於第一季板橋廣榮店開幕後邁入4000店里程碑，總數達4138家。全家並積極開發FamiSuper選品超市新店型，瞄準家戶便利自煮的餐食需求。

全家掌握行動購物商機奏效，數位業績年增超過15%，會員人數率先突破1600萬人，APP持續創新功能強化會員黏著度，並於4月正式導入跨通路支付工具全盈+PAY後，一舉擴大會員點數生態圈達10萬個特約店，有效活絡全家點數流通，目前會員營收占整體比例穩定維持在5成。

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展望2023年，全球經濟前景雖備受挑戰，全家表示，將積極持續展店，整合線上線下，對應消費需求，厚植自有鮮食競爭力，深耕會員生態圈，整體營運樂觀可期。

此外，全家表示，餐飲轉投資全家國際餐飲正式擺脫疫情干擾，於去年第4季推出全新燒肉品牌ikigai，累計共5個品牌，店數達72家，全年營收、獲利皆創歷史新高，今年將持續積極展店，且可望再增新品牌。（編輯：林興盟）1120313